Спеціальний законопроєкт про перші повоєнні вибори й досі не зареєстрований у Верховній Раді: робоча група з квітня провела лише одне коротке засідання, а конструктивна робота може відновитися у вересні.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«З квітня ми мали лише одне коротке засідання (робочої групи з підготовки законопроєкту. – Ред.), яке сигналізувало, що на літо є плани активної роботи. Але жодних офіційних засідань після цього не було», – сказала вона.

Реклама

Айвазовська розповіла, що «ОПОРА» нещодавно організувала подію за участі керівника робочої групи, першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка та представників окремих комітетів, аби активізувати хоча б трек, який стосується євроінтеграційних зобов'язань України: у частини зобов'язань дорожньої карти реформ сталості демократичних інститутів строк виконання спливає вже в четвертому кварталі 2026 року.

«Є певні позитивні реакції, і я сподіваюсь, що якщо не прорив, то принаймні конструктивна робота відновиться у вересні. Але щодо основного тіла закону – спеціального, про повоєнні вибори – зараз немає ані роботи, ані повноцінної комунікації робочої групи. Тому ті 65% (готовності тексту) так і залишилися», – наголосила експертка.

Так, за словами Айвазовської, для всіх став очевидним факт, який пояснює паузу в роботі над законом.

«Робота групи була пов'язана в першу чергу з мирними перемовинами, які застрягли», – пояснила вона.

Перемовини Росії з Україною за посередництва США, за її оцінкою, не мали перспективи, виходячи з пунктів мирного плану Віткоффа – Дмитрієва: ця війна закінчиться не за столом перемовин, а в росіян немає потреби її припиняти зараз. А Ірансько-американсько-ізраїльська війна повністю переключила увагу перемовників з України на власні інтереси.