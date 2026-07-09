ЗМІ: Країни НАТО домовились не говорити про чемпіонат світу з футболу, щоб не дратувати Трампа

Видання The Guardian стверджує, що під час саміту НАТО в Анкарі між європейськими партнерами існувала домовленість оминати у розмовах скандальні теми, пов'язані з чемпіонатом світу з футболу, щоб не провокувати президента США Дональда Трампа на різкі заяви і вчинки.

Республіканець їхав до Туреччини на тлі критики щодо втручання у спорт, коли він визнав свій вплив на рішення скасувати дискваліфікацію гравця збірної США на матч 1/8 фіналу проти Бельгії. Американці зрештою програли поєдинок 1:4 і вилетіли.

Очільник бельгійського уряду Барт де Вевер зізнався журналістам, що привітання з перемогою футбольної команди були ледь не головним, про що говорили з ним колеги у перший день зібрання лідерів Альянсу.

"Але там була й сторона, що програла. І за збігом обставин це найбільший партнер у НАТО. До того ж, з репутацією дещо бурхливої реакції на речі, які їй не подобаються", - не міг стриматися прем'єр у спілкуванні з пресою.

Де Вевер зрештою порушив домовленість, коли коментував рішення про 70 мільярдів євро військової підтримки для України. Він назвав це "червоною карткою для Путіна" і додав, що червону картку "не можна просто взяти і забрати". Реакція Трампа на цей жарт невідома.