В Анкарі відбулася перша зустріч Зеленського й президента Республіки Корея Лі Чже Мьона

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В Анкарі президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із президентом Республіки Корея Лі Чже Мьоном.

Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і те, що потрібно для обох країн.

Глава держави подякував Південній Кореї за допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за нещодавнє рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни.

Володимир Зеленський поінформував про російські обстріли України та українців, а також про ситуацію на полі бою, де позиції українських воїнів зміцнилися.

Лідери обговорили розвиток економічної співпраці та спільні проєкти в різних сферах. Президент України доручив команді опрацювати всі питання, про які йшлося під час зустрічі.