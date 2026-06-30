Тріщини у небі: Куди зникає віра під час обстрілів і як знайти нові опори, коли старі догми згоріли

Як психолог я часто бачу, що ця втрата внутрішнього духовного компасу є чи не болючішою за втрату матеріальних речей. Як жити далі, коли старі сенси згоріли, а нові ще не народилися?

Війна – не лише криза безпеки, а й потужна криза сенсів. Усе, на чому тримався наш внутрішній світ до 2022 року – релігійні догми, філософські переконання, віра у «справедливий всесвіт» чи тотальне добро – розлетілося на друзки разом із першими вибухами. Людина опиняється сам на сам із німим запитанням до неба: «Якщо вищі сили є, чому вони це допускають?».

«Я була глибоко віруючою людиною. Але після того, як ракета прилетіла в сусідній будинок і там загинула ціла родина, всередині щось обірвалося. Я більше не можу зайти до церкви. Відчуваю лише пустку», – каже клієнтка на сесії.

Фото: EPA/UPG

Крах «Справедливого світу»

Більшість із нас підсвідомо виросли з ідеєю, що світ влаштований справедливо: «якщо ти робиш добро і живеш чесно, з тобою не станеться нічого поганого». Це базове когнітивне налаштування, яке дає дитині відчуття безпеки.

Війна руйнує цю ілюзію з особливою жорстокістю. Вона показує, що снаряду байдуже, наскільки слухняною була дитина чи скільки добрих справ зробив цивільний у своєму житті. Коли цей щит «справедливості» руйнується, людина переживає глибоку духовну депресію. Їй здається, що всесвіт хаотичний, жорстокий і порожній.

Коли молитва перетворюється на тишу

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Для багатьох формою психологічного захисту стає злість на вищі сили чи релігійні інституції. І це теж нормальний етап проживання травми.

Психіка не може витримати стільки безпричинного болю, тому вона шукає винного.

Коли звичні слова молитов чи філософських трактатів починають звучати як пусті банальності, людина закривається.

Проте, втрата старої, «дитячої» віри в те, що нас прикриють від будь-якого лиха, – це не кінець, а початок народження зовсім іншої, дорослої стійкості.

Як відбудувати внутрішній храм на згарищі?

Сенс життя не видається автоматично, і його не можна знайти в готових книжкових рецептах. Його доводиться створювати вручну, з уламків нової реальності.

Легалізуйте свій сумнів та гнів. Якщо ви злі на Бога, на всесвіт чи на долю, не карайте себе за це. Гнів – ознака того, що вам не байдуже, що ваша душа жива і бореться. Дозвольте собі не мати відповідей на глобальні питання «За що?» і «Чому?». Перейдіть від питання «За що?» до питання «Для чого?». Перше запитання веде в глухий кут безпорадності та образи. Друге – повертає вам суб'єктність. «Якщо я вижив у цьому хаосі, що я можу зробити з цим досвідом далі? Як я можу змінити життя тих, хто поруч?». Шукайте «світло в людях», а не в абстракціях. Коли небо мовчить, починають говорити люди. Нова віра українців народилася не в храмах, а в чергах до донорських центрів, підвалах, де ділилися останнім хлібом, та в машинах волонтерів, які їхали під обстріли. Якщо вам важко повірити у вищу справедливість, повірте в конкретну людину, яка зараз ризикує собою заради іншого. Це і є найвища форма духовності. Створюйте мікро-сенси. Якщо у вас немає сил думати про майбутнє всієї країни чи людства, звузьте горизонт. Нехай вашим сенсом на сьогодні буде: зварити смачний суп для родини, підтримати колегу по роботі, переказати донат на госпітальєрів чи просто доглянути за квітами. Великі сенси складаються з таких маленьких щоденних цеглинок.

Висновок

Втрата колишніх ілюзій – це болісний, але необхідний процес дорослішання душі. Війна забирає у нас дешеву розраду, але натомість дає шанс вибудувати глибоку, усвідомлену життєву філософію. Ми більше не віримо у світ без зла. Але ми віримо у свою здатність цьому злу протистояти. І поки ми тримаємося одне за одного, доки всередині нас є місце для любові, співчуття та людяності – наше небо, навіть у тріщинах від вибухів, залишається триматися на наших власних плечах.