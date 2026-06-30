Росія вбила чотирьох мешканців Харківщини. Постраждали 24 людини

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Упродовж минулої доби у Харківській області через російські удари загинули чотири людини, постраждали 24, зокрема двоє дітей. Російських ударів зазнали Харків і 29 населених пунктів області.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей.

У с. Губарівка Богодухівської громади загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 66 і 18 років, чоловіки 61 і 40 років.

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У сел. Старий Салтів зазнали поранень жінки 60 і 70 років та 73-річний чоловік, а у с. Таранівка Зміївської громади постраждали дівчатка 9 і 10 років. У м. Берестин зазнала поранень 72-річна жінка, а у сел. Борова постраждав 64-річний чоловік. В м. Богодухів зазнав поранень 60-річний чоловік.

У с. Гороховатка Борівської громади загинули двоє людей (дані утонюються).

Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який 18 червня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади.

Ворог атакував БпЛА і КАБ Шевченківський та Холодногірський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 ракети «Іскандер-М»;

9 КАБ;

7 БпЛА типу «Герань-2»;

5 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

43 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Харкові пошкоджено автомобіль, трамвай, прилеглі нежитлові будівлі.

У Богодухівському районі пошкоджено гуртожиток (с. Сінне), фуру (с. Куп’єваха), електромережі (с. Максимівка), адмінбудівлю (м. Богодухів), автобус, будівлі залізничного вокзалу (с. Губарівка), АЗС (с. Костів).

У Куп’янському районі пошкоджено електромережі у с. Петрівка та Великому бурлуку, автомобіль, багатоквартирний будинок (сел. Шевченкове).

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В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Гороховатка), 2 приватні будинки (сел. Борова, с. Залиман).

У Харківському районі пошкоджено будинок культури, приватні будинки у с. Григорівка та Люботині, електромережі (сел. Пісочин), інфраструктуру сільськогосподарського підприємства (сел. Коротич).

У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів), приватні будинки у с. Середівка, Таранівці, Юрченковому та Артемівці, навчальний заклад (с. Новоолександрівка), складське приміщення (с. Нова Олександрівка), електромережі у с. Артемівці.

У Берестинському районі пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, автомобіль, електромережі (м. Берестин).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 197 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 43 070 людей.