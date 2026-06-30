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Армія Росії вчора втратила 1350 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 403 550 осіб. 

Армія Росії вчора втратила 1350 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1350 солдатів, танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, систему ППО, 13 НРК, 492 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 403 550 (+1 350) осіб 
  • танків – 12 067 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 851 (+6) од.
  • артилерійських систем – 45 040 (+71) од.
  • РСЗВ – 1 901 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 455 (+1) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 381 176 (+1 952) од.
  • крилаті ракети – 4 797 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 114 104 (+492) од.
  • спеціальна техніка – 4 368 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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