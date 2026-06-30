Армія Росії вчора втратила 1350 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1350 солдатів, танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, систему ППО, 13 НРК, 492 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 403 550 осіб.

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