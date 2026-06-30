29 червня до Києва прибув міністр Єппе Бруус. Це був перший його візит в Україну і перша двостороння зустріч. Представники Міноборони України обговорили з гостями питання нових пакетів допомоги, створення спільного проєкту виробництва ракет у Данії, антибалістичну програму «Freya» та запуск «Данія Brave1»

«Візит почався сьогодні вночі, були перші, дуже цікаві екскурсії, про які не можна говорити публічно. Але я дуже радий, що мій колега одразу активно занурився у хід нашої війни: що для нас потрібно, що відбувається на полі бою, які наші пріоритети», — зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, вже через тиждень після того, як був призначений новий міністр оборони Данії, українська сторона працювала з партнерами, щоб анонсовану допомогу змінити в рамках актуальних пріоритетів. Зокрема, після реакції Єппе Брууса короткий 155-й калібр для артилерії був замінений на довгий 155-й.

В рамках зустрічі у Києві говорили про нові пакети допомоги, ситуацію на полі бою та в російській економіці, про плани на цей рік, про те, як відбуваються закупівлі та які реформи проводяться.

Реклама

«Окрема розмова була про те, чим ми можемо допомогти нашим партнерам: це робота з даними, досвід, який ми отримуємо на полі бою. Детально проговорили про потенційну можливість запуску “Данія Brave1” — це напрямок розвитку інновацій. Сподіваюсь, ми запустимо також спільний проєкт», — розповів Федоров під час брифінгу.

Пріоритети — такі ж, як анонсували на нещодавньому «Рамштайн» - програма PURL, extended range артилерія (артилерія підвищеної дальності — ред.), дрони українського виробництва. І Данія допомагає рухатись у цих напрямках.

«Всього Данія допомогла з початку повномасштабного вторгнення майже на 10 млрд євро», — зазначив Федоров.

Як повідомив міністр Єппе Бруус, у Данії із зацікавленням спостерігають за можливостями, які розробили в Україні щодо діпстрайків та заподіяння шкоди російській економіці.

«Ми відчуваємо міцну солідарність, як пошану до тих, хто загинув, так і пошану до хоробрості українського народу. Дуже вдячний за ту боротьбу, яку веде український народ проти української агресії. Моє завдання — щоб ми не лише продовжували, але й розбудовували співпрацю. Наше партнерство є в багатьох відношеннях рівним партнерством. І нам потрібно з данського боку ще більше вкладатися, щоб більше навчатись як з технологічного боку, так і з інших боків військового досвіду: того, як ви, як міністр оборони і всі військові, робите чудову роботу і показуєте, що росіян можна здолати як на полі бою, так і в технологічних перегонах», — зазначив Єппе Бруус.

Нові пакети підтримки будуть озвучені приблизно за тиждень, повідомив данський міністр.

На питання данського медіа щодо того, чи є Fire Point корумпованим підприємством, Михайло Федоров відповів, що визначати це завдання правоохоронних органів: «Зі свого боку ми будуємо прозору систему закупівель і підтримку ринку в Україні. Після того, як я став міністром, ми запустили тендерні процедури на закупівлі дальньої 155-ї артилерії, зараз запустили тендер на закупівлю дронів. Всі типи і види дронів ми будемо закуповати через тендерні процедури, тому наша задача — побудувати найбільш прозору систему закупівель в світі. Всі системи закупівлі зброї в світі є досить закритими. Я думаю, це буде приклад для всіх».

Щодо спільного проєкту в Данії з виробництва ракет Федоров зазначив, що говорив і з попереднім міністром про бюрократичні перепони, які уповільнюють розвиток проєктів не лише в Данії, а в багатьох європейських країнах. Він сподівається, що бюрократичні проблеми будуть усунені та все, що потрібно для виробництва, запущене.

Реклама

«В тому числі ми говорили про антибалістичну програму “Freya”, яка є важливою для захисту всього Європейського Союзу, не тільки України. І це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Ми рухаємося щодо запуску цього проєкту, сподіваємося, Данія також доєднається до цього консорціуму», — зазначив міністр Федоров.

У рамках зустрічі також провели невелику виставку зразків нового українського озброєння.

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова