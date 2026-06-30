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До Києва приїхав новий міністр оборони Данії. Які спільні проєкти анонсували Defense Tech. Новини

29 червня до Києва прибув міністр Єппе Бруус. Це був перший його візит в Україну і перша двостороння зустріч. Представники Міноборони України обговорили з гостями питання нових пакетів допомоги, створення спільного проєкту виробництва ракет у Данії, антибалістичну програму «Freya» та запуск «Данія Brave1»

До Києва приїхав новий міністр оборони Данії. Які спільні проєкти анонсували
Міністр оборони Королівства Данія Єппе Бруус та міністр оборони України Михайло Федоров
Фото: Міністерство оборони України

«Візит почався сьогодні вночі, були перші, дуже цікаві екскурсії, про які не можна говорити публічно. Але я дуже радий, що мій колега одразу активно занурився у хід нашої війни: що для нас потрібно, що відбувається на полі бою, які наші пріоритети», — зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, вже через тиждень після того, як був призначений новий міністр оборони Данії, українська сторона працювала з партнерами, щоб анонсовану допомогу змінити в рамках актуальних пріоритетів. Зокрема, після реакції Єппе Брууса короткий 155-й калібр для артилерії був замінений на довгий 155-й.

В рамках зустрічі у Києві говорили про нові пакети допомоги, ситуацію на полі бою та в російській економіці, про плани на цей рік, про те, як відбуваються закупівлі та які реформи проводяться.

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«Окрема розмова була про те, чим ми можемо допомогти нашим партнерам: це робота з даними, досвід, який ми отримуємо на полі бою. Детально проговорили про потенційну можливість запуску “Данія Brave1” — це напрямок розвитку інновацій. Сподіваюсь, ми запустимо також спільний проєкт», — розповів Федоров під час брифінгу.

Пріоритети — такі ж, як анонсували на нещодавньому «Рамштайн» - програма PURL, extended range артилерія (артилерія підвищеної дальності — ред.), дрони українського виробництва. І Данія допомагає рухатись у цих напрямках.

«Всього Данія допомогла з початку повномасштабного вторгнення майже на 10 млрд євро», — зазначив Федоров.

Як повідомив міністр Єппе Бруус, у Данії із зацікавленням спостерігають за можливостями, які розробили в Україні щодо діпстрайків та заподіяння шкоди російській економіці.

«Ми відчуваємо міцну солідарність, як пошану до тих, хто загинув, так і пошану до хоробрості українського народу. Дуже вдячний за ту боротьбу, яку веде український народ проти української агресії. Моє завдання — щоб ми не лише продовжували, але й розбудовували співпрацю. Наше партнерство є в багатьох відношеннях рівним партнерством. І нам потрібно з данського боку ще більше вкладатися, щоб більше навчатись як з технологічного боку, так і з інших боків військового досвіду: того, як ви, як міністр оборони і всі військові, робите чудову роботу і показуєте, що росіян можна здолати як на полі бою, так і в технологічних перегонах», — зазначив Єппе Бруус.

Нові пакети підтримки будуть озвучені приблизно за тиждень, повідомив данський міністр.

На питання данського медіа щодо того, чи є Fire Point корумпованим підприємством, Михайло Федоров відповів, що визначати це завдання правоохоронних органів: «Зі свого боку ми будуємо прозору систему закупівель і підтримку ринку в Україні. Після того, як я став міністром, ми запустили тендерні процедури на закупівлі дальньої 155-ї артилерії, зараз запустили тендер на закупівлю дронів. Всі типи і види дронів ми будемо закуповати через тендерні процедури, тому наша задача — побудувати найбільш прозору систему закупівель в світі. Всі системи закупівлі зброї в світі є досить закритими. Я думаю, це буде приклад для всіх».

Щодо спільного проєкту в Данії з виробництва ракет Федоров зазначив, що говорив і з попереднім міністром про бюрократичні перепони, які уповільнюють розвиток проєктів не лише в Данії, а в багатьох європейських країнах. Він сподівається, що бюрократичні проблеми будуть усунені та все, що потрібно для виробництва, запущене.

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«В тому числі ми говорили про антибалістичну програму “Freya”, яка є важливою для захисту всього Європейського Союзу, не тільки України. І це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Ми рухаємося щодо запуску цього проєкту, сподіваємося, Данія також доєднається до цього консорціуму», — зазначив міністр Федоров.

У рамках зустрічі також провели невелику виставку зразків нового українського озброєння.

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова

Фото: Вікторія Найдьонова

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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