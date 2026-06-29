Кардинали разом із Блаженнішим Святославом закликали до примирення Україну та Польщу

Вони звернулися до обох народів на консисторії в Римі.

Кардинали, що походять з Польщі й України, зібрані на консисторію в Римі, разом із Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом звернулися до обох народів із закликом до примирення.

Про це йдеться на сайті Української Греко-Католицької церкви.

Спільна заява, підписана п’ятьма церковними ієрархами, наголошує на необхідності «роззброєння мови» на тлі зростання взаємної напруги між поляками та українцями, та закликає продовжувати шлях діалогу, розпочатий з благословення святого Івана Павла II.

"З болем спостерігаємо за зростанням взаємної напруги та відродженням настроїв ворожнечі між поляками й українцями. Ще болісніше те, що це відбувається в той час, коли Україна продовжує переживати жахіття війни, а Польща в останні роки виявила велику солідарність із мільйонами українських сестер і братів", - йдеться в заяві.

Кардинали заявили, що надто багато єднає Україну та Польщу, щоб змарнувати спільну спадщину.

"Коли ми нав’язуємо іншим власне бачення минулого та майбутнього, то піддаємося логіці культури насильства та сили. Разом зі Святішим Отцем Левом XIV закликаємо всіх мислити насамперед категоріями спільного блага, а не лише приватних інтересів", - підсумували в зверненні.