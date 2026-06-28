«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСвіт

Україна та Кувейт запускають новий етап військового співробітництва, – Сибіга

Набуття чинності угоди відкриває новий етап українсько-кувейтського партнерства.

Україна та Кувейт запускають новий етап військового співробітництва, – Сибіга
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Кувейт завершив внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності Угоди про співробітництво з Україною у військовій та інших сферах. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

За його словами, набуття чинності угоди відкриває новий етап українсько-кувейтського партнерства у військово-технічній, оборонній та безпековій сферах.

Реклама

"Я вітаю рішення Держави Кувейт про завершення внутрішньодержавних правових процедур, необхідних для набуття чинності Угоди між урядами наших держав", – зазначив Сибіга.

Міністр подякував Аміру Кувейту, уряду країни та своєму колезі, міністру закордонних справ шейху Джарраху Аль-Сабаху, за підтримку України.

За словами Сибіги, угода створює можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом і сучасними технологіями, а також поглиблення стратегічного діалогу між країнами.

Глава МЗС наголосив, що документ є частиною ширшої стратегії України щодо розвитку безпекового співробітництва з державами Перської затоки. І додає, що Україна має унікальний досвід протидії сучасним безпековим загрозам, здобутий у боротьбі з російською агресією.

Окремо Сибіга висловив солідарність із Кувейтом та іншими країнами Ради співробітництва держав Перської затоки, засудивши будь-які посягання на їхній суверенітет і територіальну цілісність.

"Я переконаний, що наше співробітництво зробить значний внесок у зміцнення архітектури регіональної безпеки та підвищення обороноздатності як України, так і наших партнерів у регіоні Перської затоки", – зазначив міністр.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies