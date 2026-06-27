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Ізраїль завдав удару по південному Лівану наступного дня після підписання рамкової угоди

Невдовзі після ізраїльської атаки лідер угруповання “Хезболла”, яке не брало участі в переговорах між Ліваном та Ізраїлем, відкинув укладену за посередництва США угоду.

Ізраїль завдав удару по південному Лівану наступного дня після підписання рамкової угоди
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль завдав удару безпілотником по південному Лівану наступного дня після підписання рамкової угоди між двома країнами, покликаної знизити напруженість на спільному кордоні, передає BBC News

Армія оборони Ізраїлю заявила, що атакувала людину, яка становила загрозу для ізраїльських військових, не уточнивши інших деталей. Державне інформаційне агентство Лівану повідомило, що удар припав на населений пункт Набатіє-ель-Фаука.

Невдовзі після атаки лідер угруповання “Хезболла” Наїм Касем, яке не брало участі в переговорах, відкинув укладену за посередництва США угоду. Він звинуватив уряд Лівану в односторонніх поступках і заявив, що документ є «принизливим» та «недійсним», а також пообіцяв продовжити збройний опір.

Рамкова угода, досягнута у Вашингтоні, передбачає виведення ізраїльських військ із району на південь від річки Літані та передачу контролю над цією територією виключно ліванській армії. Водночас ізраїльським силам дозволено залишатися в розширеній зоні безпеки на півдні Лівану.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові отримали наказ готуватися до тривалого перебування в зоні безпеки, яка простягається приблизно на 10 кілометрів углиб ліванської території.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, від початку нинішнього етапу бойових дій у країні загинули щонайменше 4192 людини, понад 11,6 тисячі отримали поранення, а понад 1,2 мільйона були змушені залишити свої домівки. Ізраїль повідомляє про загибель 36 своїх військових і чотирьох цивільних по обидва боки кордону.

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