ООН: Ізраїль продовжує вчиняти геноцид та інші жахливі злочини, навмисно атакуючи палестинських дітей

Незалежна міжнародна комісія стверджує, що у Смузі Гази дії Ізраїлю мають ознаки геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, а на Західному березі — воєнних злочинів.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо окупованих палестинських територій, включно зі Східним Єрусалимом, та Ізраїлю заявила, що ізраїльська влада та сили безпеки продовжують вчиняти геноцид та інші тяжкі злочини, цілеспрямовано атакуючи палестинських дітей.

Про це йдеться в новому звіті комісії.

За висновками комісії, у Смузі Гази дії Ізраїлю мають ознаки геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, а на Західному березі — воєнних злочинів. У звіті зазначається, що масштаб і системність ізраїльських військових операцій призвели до безпрецедентної кількості смертей, поранень і травм серед палестинських дітей.

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Комісія наголосила, що цілеспрямоване ураження дітей є одним із ключових елементів, які, на її думку, свідчать про намір ізраїльської влади та сил безпеки знищити палестинців у Газі повністю або частково.

«Докази свідчать, що палестинських дітей навмисно атакували й убивали ізраїльські сили безпеки», — заявив голова комісії Срінівасан Муралідхар.

За його словами, навіть після припинення вогню в жовтні 2025 року діти продовжують гинути й зазнавати тяжких поранень.

У звіті також ідеться про масові психологічні травми, сирітство, роз’єднання родин, інвалідність, повторні переміщення, голод, а також руйнування систем освіти й охорони здоров’я. Комісія заявила, що ці наслідки впливатимуть на дітей у Газі протягом усього життя.

Окремо комісія згадала про арешти палестинських дітей, катування та жорстоке поводження з ними в ізраїльських тюрмах і місцях утримання. Також у звіті йдеться про сексуальне насильство проти дітей.

Комісія заявила, що удари по неонатальних і пологових відділеннях у Газі завдали шкоди виживанню новонароджених і репродуктивному майбутньому палестинців. Блокада й облога, за оцінкою комісії, спричинили смерті дітей від голоду та погіршили здоров’я багатьох інших.

«Навіть якщо бомби й зброя замовкнуть у Газі та на Західному березі, палестинські діти не зможуть просто відновитися за одну ніч. Руйнування їхнього здоров’я, освіти й розвитку є незворотним», — сказав Муралідхар.

Комісія закликала Ізраїль припинити порушення і злочини проти палестинських дітей, а також завершити свою присутність на окупованому Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом, відповідно до консультативного висновку Міжнародного суду ООН.

Також комісія заявила, що встановила військові підрозділи ізраїльських сил безпеки, відповідальні за вбивства та поранення палестинських дітей, і закликала держави-члени ООН забезпечити відповідальність за ці злочини.