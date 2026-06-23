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У низці країн Європи оголошено червоний рівень загрози спеки, є перші жертви

Очікується, що стовпчики термометрів піднімуться вище 40 градусів.

У низці країн Європи оголошено червоний рівень загрози спеки, є перші жертви
Аномальна спека
Фото: EPA/UPG

Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Німеччина, Велика Британія та інші країни Європи попередили громадян про найбільший - червоний - рівень небезпеки, пов'язаної з аномальною спекою.

Як пише The Guardian, на південному сході Франції двоє маленьких дітей були знайдені мертвими у сімейному автомобілі, причиною трагедії вважають підняття температури до 40 градусів. Поблизу Бордо від наслідків спеки померли троє людей похилого віку. 

У найближчі дні у 49 з 96 департаментів країни 35 мільйонам французів радять дотримуватися усіх можливих заходів протидії високим температурам, щоб уникнути збільшення кількості жертв. У Бордо готуються до побиття рекорду - 43 градуси у першій половині тижня. 

1300 шкіл залишилися закритими, ще практично 4 тисяч змінили розклад занять, щоб учні не були у класах в розпал сонячного дня.

Так само готуються до екстремальних температур у Німеччині, Іспанії та Бельгії. Там скасовують масові заходи просто неба. 

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