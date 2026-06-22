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Понад 400 танкерів застрягли біля Ормузької протоки в очікуванні відновлення судноплавства, – FT

Танкерні компанії готуються до відновлення повноцінного судноплавства.

Понад 400 танкерів застрягли біля Ормузької протоки в очікуванні відновлення судноплавства, – FT
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Понад 400 великих суден застрягли біля східного входу до Ормузької протоки на тлі переговорів між США та Іраном щодо відновлення повноцінного судноплавства в регіоні. 

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на аналіз супутникових даних Європейського космічного агентства.

За даними видання, супутник Sentinel-1 зафіксував 441 велике судно поблизу портів Сохар та Фуджейра на східному боці протоки. Судновласники та оператори концентрують флот поблизу Перської затоки в очікуванні повного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

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Попри те, що кількість суден залишається надзвичайно високою за історичними мірками, вона зменшилася на 42 одиниці порівняно з попереднім спостереженням п'ять днів тому. 

Частина операторів вже скористалася покращенням безпекової ситуації після оголошення попередніх домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

Водночас ситуація залишається нестабільною. Після заяв про розмінування та відкриття основних судноплавних маршрутів Іран знову оголосив про закриття протоки після ізраїльських ударів по об'єктах у Лівані. За даними супутникового моніторингу, у неділю значного руху суден через головний канал протоки не спостерігалося.

У неділю та в ніч на понеділок представники США та Ірану проводили інтенсивні переговори у Швейцарії щодо остаточних умов майбутньої угоди. За словами американських посадовців, сторони обговорювали механізми запобігання інцидентам та гарантії збереження вільного судноплавства через Ормузьку протоку.

Раніше Іран заявляв, що після завершення 60-денного перехідного періоду може запровадити плату за прохід суден через протоку, зокрема у формі обов'язкового придбання іранського страхування.

Попри невизначеність, останні дні свідчать про зростання довіри судноплавних компаній до безпекової ситуації. Так, у понеділок через протоку проходили чотири катарські танкери зі скрапленим природним газом – це найбільший показник з моменту початку конфлікту.

Крім того, контейнеровоз MSC Qingdao залишив Перську затоку через Ормузьку протоку з увімкненим транспондером, відкрито передаючи своє місцеперебування. Аналітики вважають це ознакою зниження побоювань щодо можливих атак на цивільне судноплавство після досягнення попередніх домовленостей між США та Іраном.

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