Bloomberg: попри тиск США Іран відвантажив 20 млн барелів нафти

З іранського порту Чабахар у затоці Оман вийшли 11 танкерів із загалом близько 20 мільйонами барелів нафти.

Іран почав активно відвантажувати нафту, яка раніше була заблокована через санкції США, після підписання тимчасової мирної угоди між Тегераном і Вашингтоном, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, цього тижня з іранського порту Чабахар у затоці Оман вийшли 11 танкерів, які перевозять загалом близько 20 мільйонів барелів нафти. Раніше ці судна не могли залишити порт через дії американських військових, які обмежували експорт іранської нафти в межах санкційного тиску на Тегеран.

Чабахар розташований поблизу кордону з Пакистаном за межами Перської затоки, що робить його важливим логістичним вузлом для іранського експорту. Більшість іранської нафти традиційно постачається до Китаю.

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Водночас Іран продовжує посилювати контроль над судноплавством у районі Ормузької протоки.

Створене нещодавно Управління Перської затоки та проток оприлюднило нові правила проходження суден. Зокрема, власники кораблів повинні дотримуватися визначених маршрутів, а в майбутньому можуть бути запроваджені додаткові збори за транзит.

Попри підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, переговори щодо укладення постійної мирної угоди, які мали стартувати у Швейцарії 19 червня, були відкладені.

Причиною стали нові загострення між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла" на півдні Лівану.

За інформацією Bloomberg, у п’ятницю вранці жоден неіранський танкер не був зафіксований на виході з Перської затоки. Для порівняння, напередодні через Ормузьку протоку проходили або вже перебували за її межами судна, які перевозили майже 10 мільйонів барелів нафти.

Частина суден останнім часом проходить Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами, що ускладнює моніторинг реальних обсягів перевезень.