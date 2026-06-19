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Bloomberg: попри тиск США Іран відвантажив 20 млн барелів нафти

З іранського порту Чабахар у затоці Оман вийшли 11 танкерів із загалом близько 20 мільйонами барелів нафти.

Bloomberg: попри тиск США Іран відвантажив 20 млн барелів нафти
Танкер з іранською нафтою
Фото: bbc.com

Іран почав активно відвантажувати нафту, яка раніше була заблокована через санкції США, після підписання тимчасової мирної угоди між Тегераном і Вашингтоном, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, цього тижня з іранського порту Чабахар у затоці Оман вийшли 11 танкерів, які перевозять загалом близько 20 мільйонів барелів нафти. Раніше ці судна не могли залишити порт через дії американських військових, які обмежували експорт іранської нафти в межах санкційного тиску на Тегеран.

Чабахар розташований поблизу кордону з Пакистаном за межами Перської затоки, що робить його важливим логістичним вузлом для іранського експорту. Більшість іранської нафти традиційно постачається до Китаю.

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Водночас Іран продовжує посилювати контроль над судноплавством у районі Ормузької протоки. 

Створене нещодавно Управління Перської затоки та проток оприлюднило нові правила проходження суден. Зокрема, власники кораблів повинні дотримуватися визначених маршрутів, а в майбутньому можуть бути запроваджені додаткові збори за транзит.

Попри підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, переговори щодо укладення постійної мирної угоди, які мали стартувати у Швейцарії 19 червня, були відкладені. 

Причиною стали нові загострення між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла" на півдні Лівану.

За інформацією Bloomberg, у п’ятницю вранці жоден неіранський танкер не був зафіксований на виході з Перської затоки. Для порівняння, напередодні через Ормузьку протоку проходили або вже перебували за її межами судна, які перевозили майже 10 мільйонів барелів нафти.

Частина суден останнім часом проходить Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами, що ускладнює моніторинг реальних обсягів перевезень.

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