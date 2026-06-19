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Bloomberg: у Конго пацієнти з Еболою тікають із лікарень через брак їжі

Це ускладнює боротьбу зі спалахом вірусу на сході країни.

Bloomberg: у Конго пацієнти з Еболою тікають із лікарень через брак їжі
Медики дезінфікують тіло чоловіка, інфікованого вірусом Ебола, Конго, 9 червня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Пацієнти з Еболою в Демократичній Республіці Конго залишають центри лікування та ізоляції у пошуках їжі, пише Bloomberg.

Згідно з урядовими звітами, від кінця травня зафіксували понад 150 втеч із лікувальних та ізоляційних закладів. В одному з випадків 11 пацієнтів із підозрою на Еболу втекли з лікарні в Бамбу, приблизно за 40 км від епіцентру спалаху біля золотовидобувного міста Монгбвалу. Причиною назвали недостатню продовольчу підтримку.

За даними Bloomberg, вірус уже виявили майже у 900 людей, понад чверть із них померли. Найскладніша ситуація — у провінції Ітурі, на яку припадає понад 90% підтверджених випадків.

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У східних провінціях Конго від нестачі їжі потерпають майже 10 млн людей. Через це складніше ізолювати хворих і відстежувати контакти людей, які могли заразитися. Нині медики спостерігають приблизно за 6400 такими особами.

«Якщо ви ізолюєте людей, їх потрібно підтримувати їжею. Якщо вони не отримають їжі, вони підуть», — сказав керівник польових операцій Всесвітньої продовольчої програми в Ітурі Олів’є Нкакудулу.

У регіоні родини зазвичай самі приносять їжу госпіталізованим родичам. Через правила ізоляції пацієнти з Еболою можуть раптово втратити цю підтримку. Особливо складною ситуація стає, якщо ізольована людина є єдиним годувальником у родині.

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Всесвітня продовольча програма (ВПП ООН) почала надавати гарячі обіди в центрах лікування Еболи та доставляти продукти пацієнтам, людям під наглядом і постраждалим сім’ям. За один день цього тижня організація роздала 590 гарячих обідів.

Водночас гуманітарні організації працюють в умовах браку коштів. За словами керівника операцій ВПП у Конго Девіда Стівенсона, агентство потребує $175 млн до листопада, зокрема $32 млн — на заходи, пов’язані з Еболою. За останні два-три роки бюджет ВПП у Конго скоротився приблизно на третину.

«Ми просто не зможемо зупинити Еболу, якщо не задовольнимо потреби ширшого населення. Це просто не спрацює», — сказав Стівенсон.

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