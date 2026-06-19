Зустрічі не буде: Іран і США скасували нинішній саміт у Швейцарії

Запланована на 19 червня зустріч представників Ірану й Сполучених Штатів у Швейцарії скасована. Зустріч і підписання меморандуму взаєморозуміння мали пройти в Обюргені, пише The Guardian.

Американську сторону мав представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, команда якого вже перебувала на авіабазі й була готова вилітати на саміт. Але його скасували – на тлі ударів "Хезболли" по ізраїльських силах та авіаударів Ізраїлю по півдню Лівану, що вбили 16 людей.

Білий дім повідомив, що чекає з нетерпінням на "початок технічних переговорів якомога швидше", але Венс не полетить.

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"Логістика цих переговорів ніколи не була простою або передбачуваною. Станом на зараз віцепрезидент нині увечері не подорожуватиме", – повідомив речник Білого дому увечері 18 червня.

Ізраїль і ліванська "Хезболла" обмінялися ударами вже після того, як американський лідер Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Іраном про взаєморозуміння. Передбачалося, що угоду підпишуть у Швейцарії, і що після цього сторони матимуть 60 днів для напрацювання остаточної угоди, яка б поклала край конфлікту. Однак учора Трамп дистанційно підписав договір з Версальського палацу у Франції. Від Ірану підпис ставив президент Масуд Пезешкіян, хоча правителем Ірану є верховний лідер.

Трамп чітко дав зрозуміти, що якщо умови меморандуму його не влаштують, що США продовжать удари по Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї учора заявив, що схвалив меморандум про взаєморозуміння, хоча він містить суперечливі положення. Перед скасуванням переговорів напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що іранські переговірники повинні побачити ознаки виконання тимчасової угоди з боку США, перш ніж зможуть розпочатися наступні раунди мирних переговорів, і що немає підтвердження того, що їхня делегація поїде до Женеви.

Ізраїль, який не брав участі в мирних переговорах і дистанціювався від угоди між США та Іраном, продовжив бойові дії в Лівані та рано вранці в п'ятницю завдав нових авіаударів, звинувативши "Хезболлу" в порушенні режиму припинення вогню.

У п'ятницю "Хезболла" заявила, що її бійці знищили три ізраїльські танки на півдні країни, і що зіткнення "тривають". Ізраїль не підтвердив, що його танки були уражені.