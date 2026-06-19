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У Великобританії лейборист Бернем виграв довибори і може змагатися зі Стармером за лідерство в партії

Він звернувся до Лейбористської партії: “Це останній для змін... другого шансу не буде”.

У Великобританії лейборист Бернем виграв довибори і може змагатися зі Стармером за лідерство в партії
Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

У Великобританії Енді Бернем від Лейбористської партії переміг на додаткових виборах у Мейкерфілді. Це відкриває йому шлях до боротьби з Кіром Стармером за посаду лідера партії.

Про це повідомляє BBC.

Він отримав майже 25 тисяч голосів, випередивши Роберта Кеньйона з “Reform UK” на понад 9 тисяч голосів.

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“Усі знають, що політика не працює. Сьогодні ввечері може, просто може, стати поворотним моментом”, – заявив Бернем у своїй промові після оголошення результатів.

Він також звернувся до Лейбористської партії: “Це останній для змін... другого шансу не буде”.

Бернем раніше заявляв, що планує взяти участь у будь-яких наступних виборах лідера лейбористів. Тепер після перемоги і обрання новим депутатом від Мейкерфілда прогнозують, що він змагатиметься за посаду лідера Лейбористської партії та крісло прем'єр-міністра.

Аби кинути виклик Стармеру, Бернем знадобиться підтримка 20% депутатів від Лейбористської партії – 81 з них.

Те саме буде потрібно будь-якому іншому претенденту. Однак Стармеру ж не потрібно збирати голоси підтримки від депутатів, щоб захистити свою посаду.

Потім члени Лейбористської партії та партнерських організацій голосують поштою, розставляючи кандидатів за пріоритетністю.

Для перемоги та здобуття лідерства кандидат має набрати понад 50% голосів.

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