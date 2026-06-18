Пісторіус: Німеччина передала Україні ще одну систему Iris-T, керовані ракети і буде ще «тризначна кількість» ракет

"Ми погодилися виділити 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових керованих ракет PAC-3 в межах програми Jumpstart", - додав глава Міноборони ФРН.

Німеччина передала Україні одну систему ППО, ракети і буде ще чимала кількість ракет класу «повітря-повітря» та іншої допомоги.

Про це на пресконференції після засідання «Рамштайну» повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

«Наш фокус залишається на протиповітряній обороні. Ми доставили в Україну ще одну систему Iris-T. Зокрема, нещодавно ми за прискореною процедурою передали керовані ракети Iris-T SLS та SLM. Крім того, ми надамо тризначну кількість ракет класу «повітря-повітря» з власних запасів. Також ми погодилися виділити 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових керованих ракет PAC-3 в межах програми Jumpstart», - розповів Пісторіус.

Міністр додав, що «ми хочемо взяти на себе лідерство та заохотити інших партнерів» до активнішої допомоги нашій державі.

ФРН продовжить вносити кошти до програми PURL. Зокрема, Берлін виділить додатково $200 млн.

«Ми продовжуємо наші регулярні поставки дронів та далекобійних боєприпасів. У рамках нашої підтримки України ми свідомо сприяємо співпраці між українськими та німецькими підприємствами. Це стосується, зокрема, розробки та виробництва безпілотників, а також нарощування спроможностей середньої та великої дальності», - додав Пісторіус.