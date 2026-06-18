У Бельгії відкрився "Рамштайн": Німеччина і Україна домовилися розвивати антибалістичні можливості

У Бельгії 18 червня відкрилося засідання Контактної групи з питань оборони України. Участь в ньому бере президент Володимир Зеленський.

На відкритті засідання, трансльованому ОП, глава держави зазначив, що формат "Рамштайн" залишається активним. Він сказав, що президент США Дональд Трамп є дуже чітким стосовно нарощування тиску на Росію заради завершення війни, і це спільна позиція всіх лідерів Group of 7.

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"Путін зараз покладається на одну останню річ – постійні ракетні удари", – сказав Зеленський, наголосивши, що саме тому потрібні протибалістичні спроможності.

Відсоток збиття дронів Україною перевищує 90 %. Проблемою залишаються балістичні ракети. Тому Німеччина і Україна поєднають спроможності для сіворення антибалістичних ракет. Сім німецьких компаній зацікавлені в цьому.

Зеленський сказав, що Україна має компанію з балістичним потенціалом – це Fire Point. Президент закликав усіх партнерів долучитися до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими.

Він додав, що іноді постачання ракет ППО відбуваються день у день: вони ледь встигають до російської атаки. Тому важливо не припиняти постачань і продовжувати ухвалювати нові рішення про допомогу. Деякі країни готуються оголосили про внески в програму закупівлі американської зброї коштом інших країн НАТО на саміті в Анкарі. Президент закликав їх не затягувати і зробити це уже зараз.

Окремо президент торкнувся теми українських ударів по Росії. Вони уже привели до падіння доходів Росії, але Путін не збирається завершувати війну.

Також він назвав дефіцитні для України позиції: це НРК та артилерійські снаряди.

"Коштів, які виділяються на це, недостатньо. Об'ємів, які виробляє Європа, недостатньо. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити усе уе – спроможності є", – сказав президент.

Він закликав підтримувати українську армію, яка є головною армією в Європі, здатною стримувати Росію. Також президент наголосив на тому, що потрібні фінансові інструменти для забезпечення української армії на роки вперед.

Міністр оборони України Михайло Федоров у дописі в Telegram повідомив, що перед засіданням провели спільну зустріч з генсеком НАТО та міністрами оборони Великої Британії і Німеччини – Деном Джарвісом та Борисом Пісторіусом.

"Працюємо над збільшенням обсягів та якості міжнародної військової допомоги Україні. Наші пріоритети незмінні: українські дрони і ракети, засоби ППО, артилерійські боєприпаси підвищеної дальності. Очікуємо на важливі анонси від партнерів", – сказав він.

Велика Британія оголосила про надання $1 млрд на два пакети PURL, ще мільярд на 200 000 далекобійних снарядів 155-мм, 650 млн на 100 критично важливих ракет Patriot і ще один мільярд на нові українські дрони. Британія надасть 150 дронів українського виробництво і 350 ракет і радарів. Це пакет на 852 млн фунтів стерлінгів, забезпечних продажем заморожених російських активів.