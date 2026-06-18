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Зеленський підтвердив українські удари по Московському НПЗ: справедлива відповідь на російські обстріли

Президент закликав Росію закінчити війну і вжити дипломатичних заходів. 

Зеленський підтвердив українські удари по Московському НПЗ: справедлива відповідь на російські обстріли
Пожежа в Москві
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський підтвердив українські далекобійні "санкції" і ураження Московського нафтопереробного заводу. Також під удари потрапили цілі в Ростовській області і на окупованій території України.

В дописі в Telegram президент назвав ці удари цілком справедливою відповіддю на російські атаки проти міст і громад України. Також це є результатом роботи українських воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. 

"Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій", – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що війну треба завершувати, і Росія має зробити дипломатичні кроки. 

  • 18 червня українські дрони повторно атакували Московський НПЗ, що забезпечує армію окупантів. Нинішня атака стала однією з наймасштабніших для столичного регіону. Зафіксовано пожежі на нафтовому об'єкті. Уламки дронів пошкодили ТЦ і житлові будинки.
  • Москва протягом років повномасштабної війни зберігала високу захищеність протиповітряною обороною.
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