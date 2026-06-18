Зеленський підтвердив українські удари по Московському НПЗ: справедлива відповідь на російські обстріли

Президент Володимир Зеленський підтвердив українські далекобійні "санкції" і ураження Московського нафтопереробного заводу. Також під удари потрапили цілі в Ростовській області і на окупованій території України.

В дописі в Telegram президент назвав ці удари цілком справедливою відповіддю на російські атаки проти міст і громад України. Також це є результатом роботи українських воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину.

"Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій", – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що війну треба завершувати, і Росія має зробити дипломатичні кроки.