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За добу на фронті відбулося 259 боєзіткнень

Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. 

За добу на фронті відбулося 259 боєзіткнень
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1576 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9921 дрон-камікадзе та здійснив 2958 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 76 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Покаляне, Ізбицьке, Охрімівка, Одрадне.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку ворог 22 рази намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка та у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана, Діброви. 

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Родинське, Софіївка та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка, Вільне, Новопавлівка.

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На Олександрівському напрямку противник атакував двічі у бік Олександрограда та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та у бік Лук'янівського. 

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1996 безпілотних літальних апаратів, 431 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

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