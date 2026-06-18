Євросоюз погодить продовження секторальних санкцій проти Росії одразу на рік замість 6 місяців

Кореспондент "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Джозвяк у мережі X повідомив про намір чиновників Європейського Союзу збільшити термін продовження секторальних санкцій, спрямованих проти Росії.

Якщо раніше ці обмеження щодо агресора потрібно було узгоджувати кожні пів року, то зараз Євросоюз, ймовірно, ухвалить рішення застосовувати санкції впродовж цілого року.

Процедурна зміна продиктована тим, що наразі немає країн, які б висловлювали намір застосувати вето. У попередні роки палки в колеса секторальних санкцій постійно намагалася всунути Угорщина Віктора Орбана, до якої періодично приєднувалася Словаччина.

Натомість з 21-им пакетом санкцій, який вносив би до чорного списку російського патріарха Кирила, виникла проблема: проти нього виступила Болгарія, низка інших членів ЄС нібито також мають застереження щодо частини пакету, яка стосується сфери енергетики.