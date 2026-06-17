Встановлено, що в день злочину він вживав наркотики.

До довічного ув'язнення засудили 32-річного чоловіка за зґвалтування та вбивство 7-річної дівчинки в Одесі.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Злочин стався у червні 2025 року. Дитина жила в одному дворі із засудженим і знала його як сусіда. Чоловік заздалегідь вибудовував довіру з місцевими дітьми.

"У день вбивства дівчинка каталася на самокаті біля дому. Побачивши знайомого дорослого, вона погодилася зайти до нього у квартиру – «погратися з котиком». Звідти вона вже не вийшла. Чоловік зґвалтував і задушив дитину", - йдеться в повідомленні.

Наступного дня вбивця загорнув тіло у харчову плівку, заховав у дорожню сумку та картонну коробку, викликав таксі і сховав у підвалі іншого будинку.

Судовий процес тривав рік. На засіданнях обвинувачений стверджував, що не пам'ятає факту зґвалтування. Встановлено, що в день злочину він вживав канабіс. Попри це, експертиза підтвердила, що його дії були повністю усвідомленими та чітко контрольованими.