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В Одесі засудили до довічного ув'язнення чоловіка, який зґвалтував і вбив 7-річну дівчинку

Встановлено, що в день злочину він вживав наркотики.

В Одесі засудили до довічного ув'язнення чоловіка, який зґвалтував і вбив 7-річну дівчинку
Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

До довічного ув'язнення засудили 32-річного чоловіка за зґвалтування та вбивство 7-річної дівчинки в Одесі.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Злочин стався у червні 2025 року. Дитина жила в одному дворі із засудженим і знала його як сусіда. Чоловік заздалегідь вибудовував довіру з місцевими дітьми.

"У день вбивства дівчинка каталася на самокаті біля дому. Побачивши знайомого дорослого, вона погодилася зайти до нього у квартиру – «погратися з котиком». Звідти вона вже не вийшла. Чоловік зґвалтував і задушив дитину", - йдеться в повідомленні.

Наступного дня вбивця загорнув тіло у харчову плівку, заховав у дорожню сумку та картонну коробку, викликав таксі і сховав у підвалі іншого будинку.

Судовий процес тривав рік. На засіданнях обвинувачений стверджував, що не пам'ятає факту зґвалтування. Встановлено, що в день злочину він вживав канабіс. Попри це, експертиза підтвердила, що його дії були повністю усвідомленими та чітко контрольованими.

  • На Київщині викрили групу, яка постачала наркотики до столичного СІЗО. Щомісяця зловмисники продавали в Києві та області від 300 до 800 таблеток метадону.
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