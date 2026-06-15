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ОГП: Викладачку харківського вишу судитимуть за державну зраду

Викладачка передавала дані російським спецслужбам про Сили оборони.

ОГП: Викладачку харківського вишу судитимуть за державну зраду
викладачку харківського вишу судитимуть за державну зраду
Фото: Офіс генпрокурора

У Харкові судитимуть викладачку одного з вишів, яка передавала російським спецслужбам дані про Сили оборони.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно старшої викладачки англійської мови одного з харківських університетів, яку підозрюють у державній зраді. 

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За даними слідства, вона збирала та передавала розвідувальну інформацію представникам російської спецслужби.

Слідство встановило, що жінка була прихильницею так званого "русского мира" та неодноразово відвідувала РФ. Під час однієї з поїздок її, ймовірно, завербували представники ворожої спецслужби.

Восени 2025 року, за даними правоохоронців, вона через Telegram налагодила контакт із представниками спецслужби міноборони РФ та погодилася виконувати їхні завдання. Обвинувачена збирала інформацію про місця дислокації та переміщення українських військових у Харкові та передавала її у вигляді фото, відео, скриншотів карт і текстових повідомлень. Отримані дані могли бути використані для завдання ударів по позиціях Сил оборони.

Для конспірації жінка користувалася окремим телефоном, спілкувалася англійською мовою та регулярно видаляла листування.

Правоохоронці затримали підозрювану, наразі вона перебуває під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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