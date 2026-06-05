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У Хмельницькому підлітка підозрюють у пограбуванні військового, який повернувся з російського полону

Потерпілий повернувся з російського полону та проходив реабілітацію.

У Хмельницькому підлітка підозрюють у пограбуванні військового, який повернувся з російського полону
Фото: поліція Хмельницької області

У Хмельницькому правоохоронці затримали 16-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні військовослужбовця, що нещодавно повернувся з російського полону та проходив реабілітацію.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За даними слідства, інцидент стався в районі парку імені Івана Франка. Підозрюваний підійшов до 21-річного військового та вихопив у нього сумку, в якій знаходилося близько 50 тисяч гривень, після чого втік з місця події.

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Як зазначають правоохоронці, потерпілий нещодавно був звільнений із російського полону та перебував у Хмельницькому на відновленні.

Після скоєння злочину юнак намагався переховуватися. Оперативники карного розшуку та кримінальної поліції проаналізували записи з камер відеоспостереження, встановили особу підозрюваного, його маршрут пересування та місце перебування.

Згодом правоохоронці затримали хлопця в нежитловому будинку, де він ховався після пограбування.

За інформацією поліції, викрадені кошти підліток уже встиг витратити на власні потреби.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає суворе покарання, а питання щодо обрання запобіжного заходу вирішується.

Досудове розслідування триває.

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