Правоохоронці викрили групу осіб, яку підозрюють в організації незаконного вивезення військовослужбовців із місць служби за грошову винагороду. Підозру отримали п’ятеро жителів Кременчука.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя правоохоронці встановили, що учасники схеми допомагали військовослужбовцям незаконно залишати місця дислокації, військові частини та навчальні центри", – ідеться у повідомленні.

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Фото: Офіс генпрокурора

Серед підозрюваних четверо чоловіків віком 29, 34, 43 та 55 років, а також 43-річна жінка. Усім інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, протиправна схема діяла з вересня 2025 року. Фігуранти організовували виїзд військовослужбовців із місць служби в різних регіонах України та перевозили їх до заздалегідь підготовлених місць переховування. Вартість таких послуг становила від 3 до 7 тисяч доларів США.

Наразі слідчі задокументували п’ять епізодів діяльності групи, пов’язаних із військовими частинами, розташованими у Житомирській, Донецькій та Рівненській областях.

Трьох учасників групи затримали 29 травня 2026 року після організації чергового незаконного вивезення військовослужбовця.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, а також транспортні засоби, які використовувалися для перевезення та переховування військових.

Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.