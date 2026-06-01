Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаПраво

В Україні до 15 років ув'язнення засудили продавчиню мілітарі-магазину, яка допомагала росіянам бомбардувати Краматорськ

СБУ викрила російську агентку у листопаді 2025 року на коригуванні обстрілів Краматорська.

В Україні до 15 років ув'язнення засудили продавчиню мілітарі-магазину, яка допомагала росіянам бомбардувати Краматорськ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала російська агентка. У листопаді 2025 року СБУ викрила її на коригуванні обстрілів Краматорська.

Про це ідеться у повідомленні Служби безпеки України.

Як з’ясувало розслідування, наведенням атак РФ займалась завербована ворогом продавчиня з місцевого мілітарі-магазину. Щоб виконати агентурне завдання, жінка налагоджувала довірливі відносини з військовими, які відвідували торговельний заклад.

Реклама

Задокументовано, як зловмисниця під виглядом побутових розмов завуальовано випитувала у них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони на Краматорському напрямку.

Після цього агентка виходила на місцевість, щоб провести візуальну дорозвідку поблизу потенційних «цілей» та позначити їхні координати на гугл-картах для звіту рашистам.

Під час розвідувальних вилазок вона також фіксувала наслідки нещодавніх ворожих «прильотів» та відстежувала напрямки руху українських колон військової техніки.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці через її знайомого бойовика збройних угруповань РФ, який воює на Донеччині.

У подальшому його зробили "зв’язковим" для одержання розвідданих від зрадниці.

При обшуках за місцем проживання агентки вилучено ноутбук і смартфон із доказами її роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних контррозвідниками та слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування поводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies