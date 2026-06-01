Сили оборони зачистили від російських окупантів Новоплатонівку на Харківщині

Бійці 115-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ показали відео звільнення Новоплатонівки Харківської області та спростували заяви РФ про нібито захоплення населеного пункту.

Відео звільнення населеного пункту бригада опублікувала у Facebook.

У підрозділі зазначили, що операція із зачистки селища була проведена з використанням сучасних технологій та наземних роботизованих комплексів.

"Робота 115 ОМБр: технологічна зачистка Новоплатонівки", – йдеться у повідомленні військових.

За словами бійців, російські заяви про "захоплення" населеного пункту не відповідають дійсності та були спростовані на практиці.

У бригаді розповіли, що для виконання завдання була залучена ударно-пошукова група, яка перед операцією протестувала бойовий модуль наземного роботизованого комплексу на полігоні.

Під час операції НРК забезпечував вогневе прикриття, що дозволило підрозділу успішно виконати поставлені завдання.

Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України.