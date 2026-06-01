Окупанти вдарили по Харкову та Мерефі

Окупанти атакували безпілотником сьогодні Немишлянський район Харкова.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждав 37-річний чоловік. Йому надається медична допомога.

Також пошкоджено АЗС, чотири автомобілі та рекламні борди.

Окрім того, ворог завдав удару по місту Мерефа у Харківському районі. Попередньо, окупанти застосували ракету.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Профільні служби усувають наслідки удару. На місці працюють усі екстрені служби.