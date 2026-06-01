Окупанти вдарили по Харкову та Мерефі

Окупанти атакували безпілотником сьогодні Немишлянський район Харкова.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждав 37-річний чоловік. Йому надається медична допомога.
Також пошкоджено АЗС, чотири автомобілі та рекламні борди.
Окрім того, ворог завдав удару по місту Мерефа у Харківському районі. Попередньо, окупанти застосували ракету.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
Профільні служби усувають наслідки удару. На місці працюють усі екстрені служби.
- У ніч на 1 червня російська армія дронами атакувала Харків та область. Постраждали четверо жінок. Загалом по області постраждали 9 людей.