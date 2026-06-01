Унаслідок атак на Харків та область постраждали люди (доповнено)

У ніч на 1 червня російська армія дронами атакувала Харків та область. Постраждали четверо жінок. Загалом по області постраждали 9 людей.

Про це повідомили у ДСНС області, а також розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

Фото: ДСНС наслідки російських ударів по Харківщині

Внаслідок удару по Основ’янському району Харкова постраждали двоє людей. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. Пошкоджено авто та пʼять гаражів, ще два гаражі зруйновані вщент.

Удар ворожим безпілотником зафіксували в Богодухові, там постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Загалом рятувальники ліквідували три осередки пожеж.

Доповнення. Загалом за добу у області постраждали 9 людей.

У Харкові постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років, у с. Дегтярі Богодухівської громади поранена 38-річна жінка. У с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років, а у Богодухові зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка. У с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік.

Ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

ракета (тип встановлюється);

РСЗВ;

1 КАБ;

13 БпЛА типу «Герань-2»;

5 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: