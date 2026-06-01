Унаслідок атак на Харків та область постраждали люди (доповнено)

У ніч на 1 червня російська армія дронами атакувала Харків та область. Постраждали четверо жінок. Загалом по області постраждали 9 людей.
Про це повідомили у ДСНС області, а також розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару по Основ’янському району Харкова постраждали двоє людей. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. Пошкоджено авто та пʼять гаражів, ще два гаражі зруйновані вщент.
Удар ворожим безпілотником зафіксували в Богодухові, там постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Загалом рятувальники ліквідували три осередки пожеж.
Доповнення. Загалом за добу у області постраждали 9 людей.
У Харкові постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років, у с. Дегтярі Богодухівської громади поранена 38-річна жінка. У с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років, а у Богодухові зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка. У с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік.
Ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- РСЗВ;
- 1 КАБ;
- 13 БпЛА типу «Герань-2»;
- 5 БпЛА типу «Молнія»;
- 1 fpv-дрон;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Постольне), господарчу споруду (с. Писарівка), 2 приватні будинки, багатоквартирний будинок, господарчу споруду (м. Богодухів);
- у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (с. Шипувате), господарчу споруду (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (с. Африканівка);
- у Харківському районі пошкоджено альтанку (сел. Мала Данилівка), приватний будинок, нежитлову будівлю, 3 вантажні автомобілі (с. Котляри);
- у Чугуївському районі пошкоджено паркан, автомобіль (с. Піщане), 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь), електромережі (с. Стара Гнилиця).