Суспільство / Війна

Унаслідок атак на Харків та область постраждали люди (доповнено)

Пошкоджені будинки, гаражі та авто.

Наслідки російських ударів по Харківщині
Фото: ДСНС

У ніч на 1 червня російська армія дронами атакувала Харків та область. Постраждали четверо жінок. Загалом по області постраждали 9 людей. 

Про це повідомили у ДСНС області, а також розповів начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок удару по Основ’янському району Харкова постраждали двоє людей. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. Пошкоджено авто та пʼять гаражів, ще два гаражі зруйновані вщент.

Удар ворожим безпілотником зафіксували в Богодухові, там постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Загалом рятувальники ліквідували три осередки пожеж. 

Доповнення. Загалом за добу у області постраждали 9 людей. 

У Харкові постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років, у с. Дегтярі Богодухівської громади поранена 38-річна жінка. У с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років, а у Богодухові зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка. У с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік.

Ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • ракета (тип встановлюється);
  • РСЗВ;
  • 1 КАБ;
  • 13 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Постольне), господарчу споруду (с. Писарівка), 2 приватні будинки, багатоквартирний будинок, господарчу споруду (м. Богодухів); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (с. Шипувате), господарчу споруду (сел. Шевченкове); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (с. Африканівка);
  • у Харківському районі пошкоджено альтанку (сел. Мала Данилівка), приватний будинок, нежитлову будівлю, 3 вантажні автомобілі (с. Котляри);
  • у Чугуївському районі пошкоджено паркан, автомобіль (с. Піщане), 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь), електромережі (с. Стара Гнилиця). 
