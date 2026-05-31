​Зеленський: Є вікно для переговорів із Росією - до зими

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має вікно для переговорів із Росією про завершення війни, яке "буде відкритим до наступної зими".

Про це він розповів в інтерв'ю CBS News.

Зеленський зазначив, що це обговорювалося з американською стороною.

"Починаючи з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: «Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ». Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо. Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими", - сказав президент.

Він зазначив, що це залежить "від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства", а також - від санкційного тиску США та Європи на Росію.

Зеленський також припустив, хто міг би представляти Європу на переговорах.

"Є формат E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина. Не знаю, чи це найкращий формат, але вважаю, що ці країни могли б бути перемовниками від Європи. У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою. Хто зрештою представлятиме Європу? Це мають вирішити Україна та Європа. Але не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи", - сказав він.