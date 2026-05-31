Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Зеленський: Є вікно для переговорів із Росією - до зими

Президент зазначив, що це обговорювалося з американською стороною.

​Зеленський: Є вікно для переговорів із Росією - до зими
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має вікно для переговорів із Росією про завершення війни, яке "буде відкритим до наступної зими". 

Про це він розповів в інтерв'ю CBS News

Зеленський зазначив, що це обговорювалося з американською стороною.

Реклама

"Починаючи з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: «Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ». Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо. Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими", - сказав президент.

Він зазначив, що це залежить "від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства", а також - від санкційного тиску США та Європи на Росію.

Зеленський також припустив, хто міг би представляти Європу на переговорах.

"Є формат E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина. Не знаю, чи це найкращий формат, але вважаю, що ці країни могли б бути перемовниками від Європи. У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою. Хто зрештою представлятиме Європу? Це мають вирішити Україна та Європа. Але не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи", - сказав він. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies