​Лукашенко відреагував на заяву Бровді щодо 500 цілей і пригрозив Україні

Він заявив, що в нього є одна "дуже серйозна ціль, з точними координатами і недалеко від Білорусі".

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, прокоментував заяву командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді про наявність "500 цілей" на території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України.

У відео, опублікованому на офіційному каналі "Пул первого", Лукашенко приписав заяву про 500 цілей президенту Зеленському і принизливо висловився про українських військових.

"Вони може й визначили 500 цілей – дякую, що у нас 500 цілей для них є. У нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють. Це перше. Друге: балаканина президента – нехай мене Володимир Олександрович вибачить за це, але це - балаканина якась – і позиція військових різняться. Військові України жодної війни з Білоруссю не хочуть", – сказав Лукашенко.

Реклама

Читайте також Збагачена картопля: що означають тактичні ядерні навчання Білорусі та Росії

Щоб обґрунтувати своє припущення, він заявив, що українські військові "розуміють, що це - 1000 км додаткового фронту, кордону, і непростий кордон Білорусі та України".

"Їм це треба? Ні", – сказав Лукашенко.

Також він заявив, що в Білорусі "насправді більше 500 цілей, які можуть бути цікаві українській розвідці".

"Вони, бачите, 500 цілей бачать.... Напевно, якщо не сліпий, то й більше побачить", - додав Лукашенко.

При цьому він назвав українських захисників "бідолахами і воїнами так званої територіальної оборони – вчорашні робітники, механізатори, колгоспники"...

"Вони, може, і визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей. У нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють", – сказав Лукашенко.

26 травня командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (позивний «Мадяр») застеріг Лукашенка від вступу Білорусі у війну РФ проти України, згадавши про «500 цілей».

Реклама

«Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні», – написав він у телеграмі.

Читайте також – ЗМІ: Макрон застеріг Лукашенка від участі у війні Росії проти України

Росія та її союзник Білорусь 19-21 травня провели ядерні навчання на тлі ескалації атак безпілотників на Росію. У Білорусі, яка межує зі східним флангом НАТО, також розміщений «Орешник» – новітній російський ракетний комплекс, здатний нести ядерну зброю.

19 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.

Контекст

Командувач Сил безпілотний систем Роберт Бровді наголосив, що українські військові визначили 500 цілей на території Білорусі в разі вторгнення в Україну.

Раніше, 20 травня, президент Зеленський заявив, що Росія розглядає Білорусь та Брянщину як можливі напрямки для атак на півночі України.

27 травня у звіті американського Інституту вивчення війни також зазначалося, що Росія та Білорусь, ймовірно, розпочали інформаційну підготовку до нового етапу війни проти України. Водночас, аналітики вважають, що Москва може використати територію Білорусі для атак безпілотників по західних регіонах України. При цьому вони вважають дуже малоймовірним сценарій нового наземного вторгнення білоруської армії і не фіксують достатнього скупчення військ на кордоні.