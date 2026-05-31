МВА: РФ щодня завдає авіаударів по Сидоровому Святогірської громади, де залишилось 6 жителів

Російська армія щодня обстрілює населені пункти Святогірської громади на Донеччині. Найбільше атак зазнає село Сидорове, де наразі залишаються лише шестеро мешканців.

Про це у Facebook повідомив начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін.

За його словами, ворог регулярно застосовує керовані авіабомби, завдаючи ударів по населеному пункту по декілька разів на добу.

"Набільш потерпає від обстрілів керованими авіабомбами село Сидорове. Ворог за одну добу по декілька разів наносить удари по цьому населеному пункту. На сьогоднішній день у селі Сидорове залишається шість місцевих жителів", – каже Рибалкін.

У Святогірській громаді загалом залишається 1231 людина. Водночас Святогірськ і Майківський старостат залишаються без електропостачання.

"На сьогоднішній день неможливо відновити електромережі. Ворог не дає, постійні обстріли; тому як це буде можливо зробити, як тільки це буде можливо, так, зразу, і ДТЕК це зробить. Принаймні люди виходять на зв'язок, вони знають місця на території Святогірська, де ловлять мобільний зв'язок, тому вони залишаються на контакті зі своїми рідними", — каже начальник Святогірської МВА Рибалкін.

Святогірськ на Донеччині був під російською окупацією з червня 2022 року. Російські війська просувалися з боку Новоселівки Лиманської громади, після чого окупували Ярову та зайшли до Святогірська.

5 червня 2022 року російські війська окупували частину міста. Святогірськ не був повністю захоплений, однак протягом понад ста днів значна його частина перебувала під контролем російських військ. За словами Рибалкіна, деякі райони міста були повністю зруйновані.