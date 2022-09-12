"Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта", - наголосили бійці.

Підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ, що в Донецькій області.

Про це йдеться у відео військових, оприлюдненому на Facebook-сторінці Нацгвардії України.

"Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою", - йдеться в зверненні бійців.

Нагадаємо, нині підрозділ ЗСУ та бійці прикордонної служби "зачистили" позиції росіян поблизу Святогірська.

На початку серпня бійці Національної гвардії підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого міста.