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Нацгвардія, ЗСУ і Тероборона зайшли у Святогірськ на Донеччині

"Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта", - наголосили бійці.

Нацгвардія, ЗСУ і Тероборона зайшли у Святогірськ на Донеччині
Фото: Facebook/Святогірська міська військова адміністрація

Підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ, що в Донецькій області.

Про це йдеться у відео військових, оприлюдненому на Facebook-сторінці Нацгвардії України.

"Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою", - йдеться в зверненні бійців.

Нагадаємо, нині підрозділ ЗСУ та бійці прикордонної служби "зачистили" позиції росіян поблизу Святогірська.

На початку серпня бійці Національної гвардії підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого міста.

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