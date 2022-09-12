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Росія нищитиме себе бунтами, - Подоляк

"Росія почне замикатися в собі та шукати винних. І жодні "ситуативні інфоприводи", щоб перебити стрічку новин, на кшталт обстрілів мирних жителів України, не завадять цьому процесу самоїдства".

Росія нищитиме себе бунтами, - Подоляк
Фото: скрін відео

Росія перебуває на шляху до поразки у війні проти України, а психологічний злам у країні призведе до того, що РФ нищитиме себе бунтами.

Таку думку озвучив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Telegram.

"Ухваливши рішення про повномасштабне вторгнення, Кремль поставив усе на червоне. І програв. Хоча ще має ресурс, щоб робити нам боляче, вбиваючи наших людей. Так чи інакше, але попереду неминуче. Росія почне замикатися в собі та шукати винних. І жодні "ситуативні інфоприводи", щоб перебити стрічку новин, на кшталт обстрілів мирних жителів України, не завадять цьому процесу самоїдства", - зазначив Подоляк.

За його словами, в РФ відбувся психологічний злам відбувся. І "Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну".

Вчорашні обстріли критичної інфраструктури України, коли без світла залишилося декілька областей, на думку радника глави ОПУ, це лише спроба "переключити увагу власноруч вигодуваної Z-zомбі-спільноти на тимчасові "проблеми сусіда".

На думку Подоляка, росіяни після успішного контрнаступу ЗСУ та 200 днів війни почали усвідомлювати декілька основних речей.

Як зауважив радник глави Офісу Президента, найперше - це те, що РФ програє цю війну. 

Друге - на росіян чекатиме покарання і "їхні діти вважатимуть батьків не героями, а злочинцями".

Третє - на країну-агресора чекають "репарації, демілітаризація, денацифікація Росії та роки каяття". 

"Путінська Росія перетравлює саму себе. Росія нищитиме себе бунтами. Зовсім трошки залишилось", - додав Подоляк.

Нагадаємо, через ситуацію на фронті та недовіру до вищого командування велика кількість добровольців із РФ категорично відмовилася від перспективи служби в бойових умовах. 

За словами Секретаря РНБОУ Олексія Данілова, в Росії набирають обертів процеси, які завершаться розвалом федерації.

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