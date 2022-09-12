Порошенко з волонтерами купив обладнання для сил ППО

Підрозділи протиповітряної оборони отримають екстрактори для станцій ППО. Про це повідомив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Він зазначив, що співпраця із силами ППО триває з 2014 року.

«Зараз, як ми і говорили, йде контрнаступ. Причому йде не тільки на Півдні або на Півночі, йде скрізь. І кожен з нас має робити все, що від нього залежить для того, щоби посилити можливості Збройних Сил», – зазначив Порошенко.

Він показав екстрактори, які передадуть військовим.

Фото: eurosolidarity.org

«Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це – екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать «очі» протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені», – пояснив п’ятий президент.

Також зазначається, що система протиповітряної оборони навколо Києва після 2014 року була переобладнана за кошти корпорації «Roshen». Як розповіли у Міноборони, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, але проросійські агенти в керівництві України до 2014 року продали або знищили це озброєння, тож систему ППО довелося відновлювати.

Днями Порошенко також оголосив, що спільно з волонтерами ГО «Справа Громад» передає у війська сотні радіостанцій Motorola та пічки-буржуйки, які вкрай необхідні на передовій восени і взимку.