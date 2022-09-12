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Порошенко з волонтерами купив обладнання для сил ППО

Екстрактори перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать «очі» протиповітряної оборони.

Підрозділи протиповітряної оборони отримають екстрактори для станцій ППО. Про це повідомив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Він зазначив, що співпраця із силами ППО триває з 2014 року.

«Зараз, як ми і говорили, йде контрнаступ. Причому йде не тільки на Півдні або на Півночі, йде скрізь. І кожен з нас має робити все, що від нього залежить для того, щоби посилити можливості Збройних Сил», – зазначив Порошенко.

Він показав екстрактори, які передадуть військовим.

Фото: eurosolidarity.org

«Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це – екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать «очі» протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені», – пояснив п’ятий президент.

Також зазначається, що система протиповітряної оборони навколо Києва після 2014 року була переобладнана за кошти корпорації «Roshen». Як розповіли у Міноборони, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, але проросійські агенти в керівництві України до 2014 року продали або знищили це озброєння, тож систему ППО довелося відновлювати.

Днями Порошенко також оголосив, що спільно з волонтерами ГО «Справа Громад» передає у війська сотні радіостанцій Motorola та пічки-буржуйки, які вкрай необхідні на передовій восени і взимку.

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