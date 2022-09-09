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Блінкен назвав візит до Києва дуже продуктивним і змістовним

"Особливо важливо було здійснити його тоді, коли Україна починає свій контрнаступ на півдні і сході". 

Блінкен назвав візит до Києва дуже продуктивним і змістовним
Фото: ЕРА/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав візит до Києва 8 вересня дуже продуктивним і змістовним у багатьох питаннях.

Це поїздка до України стала п’ятою для Блінкена як держсекретаря Сполучених Штатів і третьою з початку російської агресії.

Він додав, що на його думку і думку президента Джо Байдена, особливо важливо було відвідати Київ у час, коли Україна починає свій контрнаступ на півдні і сході. 

“Ранні дні, але ми бачимо реальну ефективність на місцях”, – сказав він.

“І ми пишаємося тим, що наша підтримка, підтримка багатьох інших країн допомагає уможливити те, що українці роблять для звільнення території, захопленої Росією під час цієї агресії. Зрештою, найважливіша та принципова відмінність полягає в тому, що це батьківщина України, а не Росії”, – додав Блінкен.

Нагадаємо, у Києві Блінкен анонсував ще $1 млрд допомоги Україні. Цей мільярд – майже половина від допомоги, що призначена 19 країнам, які в майбутньому можуть зіткнутися з російською агресією. 

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