Порошенко про звіт МАГАТЕ: не вистачає позиції про виведення російських військ з ЗАЕС

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 заявив, що у звіті МАГАТЕ по Запорізькій АЕС не вистачає вимоги повернення станції під контроль України і виведення російських військ.

«Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм Росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже навіть стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша – заклик щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга – негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції», – пояснив Порошенко.

Також експрезидент вважає необхідним розмістити миротворців ООН на основі рішення Ради Безпеки ООН з тим, щоб убезпечити зону ядерної безпеки і не дозволити Росії відключити лінію електропостачання з ядерної станції до електромережі України.

«Це не тема для домовленостей між Києвом та Москвою. Мова йде про глобальну ядерну безпеку. Місія МАГАТЕ, яке була погоджена Організацією Обʼєднаних Націй, власне і є тією структурою, механізмом, який повинен вимагати запровадження умов, на які Росія має погодитися, прийняти їх. Та, відповідно, продемонструвати відповідальне ставлення. Думаю, що нам слід і далі працювати заради того, щоб зупинити спроби росії шантажувати світ ядерним тероризмом», – зазначив Порошенко.