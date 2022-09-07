Шмигаль: Вугільне ембарго - це вже удар по Росії на 8$ млрд щороку

Прем'єр назвав три ключові пункти санкцій: візовий бан, відключення від SWIFT і повне енергетичне ембарго.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на трьох ключових пунктах антиросійських санкцій. Це - візовий бан для росіян в усьому цивілізованому світі, відключення від SWIFT, а також повне енергетичне ембарго. Про це він заявив на засіданні Кабінету Міністрів.

Шмигаль нагадав, що перший крок у цьому напрямку вже зроблений. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ від 2007 року.

Ще один вид санкцій, який потрібно довести до логічного завершення, - це відключення від SWIFT усіх російських та білоруських банків.

"Третє ключове питання, яке ми також активно обговорювали в Брюсселі - енергетичне ембарго. Вугільне ембарго вже працює. Це удар по Росії на 8 млрд доларів щороку. Нафтогазові доходи російського бюджету в серпні були на найнижчому рівні від початку війни, але цього замало. Необхідно, щоб якісно запрацювало запроваджене Євросоюзом нафтове ембарго, а також щоб було прийнято рішення про поетапне газове ембарго", - наголосив Шмигаль.

"Ми говорили, що на початку може бути встановлене значне обмеження на ціну російського газу. Це суттєво обмежить здатність Кремля фінансувати війну в Україні. Європа усвідомила, що росія веде проти неї енергетичну війну, і тепер це усвідомлення має конвертуватися у повну відмову від російських енергоресурсів", - додав прем'єр.

Він зазначив, що Україна готова також сприяти енергетичній незалежності ЄС завдяки збільшенню експорту нашої електроенергії.

"Зараз ми експортуємо 300 МВт, а потенціал - у сім разів більше. Так само Україна може бути «газовим сейфом» Європи завдяки нашим найбільшим газосховищам. Всі ці речі були частиною обговорення з європейським та німецьким керівництвом", - пояснив очільник уряду.

Нагадаємо, міістр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що восьмий пакет санкцій проти Росії повинен включати повне ембарго на енергоносії.

Україна очікує, що восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ буде запроваджений вже цього місяця.