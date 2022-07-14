Газове ембарго не увійде до сьомого пакету антиросійських санкцій ЄС, – прем’єр Чехії

Європейський союз готує сьомий пакет антиросійських санкцій. Наразі виглядає, що санкції не обмежать імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть досить швидко пристосуватися до змін.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише Reuters.

За словами Фіали, санкції, підготовку яких завершує виконавча влада ЄС, мають заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту до Росії, та персональні санкції.

Європейська комісія мала б представити пакет вже найближчими днями, і держави-члени можуть схвалити його відразу після цього, сказав чеський прем’єр.

“Що безперечно проблематично, то це включити енергоносії у санкції, оскільки потрібно дотримуватися правила, що санкції повинні мати більший вплив на Росію, ніж на країни, які вводять санкції”, – зазначив він.

На включення у санкції ебмарго на газ немає жодних шансів, зазначив Фіала.

“Я думаю, що його там бути не повинно, тому що низка країн залежить від російського газу”, – сказав він.

Чеська Республіка, яка 1 липня розпочала шестимісячне головування в ЄС, є однією з країн, які залежать від Росії майже у всіх своїх “газових потребах”.

Зазначимо, до початку війни ЄС залежав у газовому питанні від Росії на 40%.

Нагадаємо, пʼятий санкційний пакет Євросоюзу проти Росії передбачає запуск з серпня 2022 року часткового нафтового ембарго.

Поетапна відмова від імпортованої морським шляхом сирої нафти займе майже півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців. Нафтове ембарго передбачає винятки для Болгарії та Хорватії.