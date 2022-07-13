​ЄС готує рекомендації країнам-членам на випадок раптового припинення постачання газу з РФ, – Bloomberg

Євросоюз планує низку термінових заходів для економіки, включно зі скорочення споживання опалення, щоби пом’якшити вплив можливого припинення постачання природного газу Росією.

Про це пише Bloomberg.

Відповідно до проєкту документа, з яким ознайомилося видання, Європейська комісія бачить значний ризик того, що Москва припинить постачання палива цього року різко та односторонньо. Щоб підготуватися до цього сценарію, Єврокомісія рекомендуватиме додаткові заходи, які регіон повинен розглянути для обмеження споживання газу та зниження майбутніх витрат для підприємств і споживачів.

Проєкт містить поради країнам-членам ЄС, які включають перехід на інші види палива і в промисловості, і в енергетиці, а також інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження й обов'язкові обмеження на період підготовки до кризи.

Видання повідомляє, що зміст документа може бути змінено до його ухвалення, запланованого на 20 липня.

"Вжиття заходів зараз може на третину скоротити вплив раптового порушення постачання", – йдеться в документі.

Вжиті заздалегідь спільні заходи ЄС знизять необхідність можливого та більш болючого скорочення попиту взимку.

Bloomberg з посиланням на текст документа зазначає, що обсяги постачання російського газу до ЄС наразі становлять менше ніж 30% від середнього показника з 2016 до 2021 року.

Скорочення постачання газу з Росії уже торкнулося 12 держав – членів ЄС.

Нагадаємо, російський Газпром скоротив на 70% обсяги постачання природного газу австрійській напівдержавній нафтогазовій компанії OMV.