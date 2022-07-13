16 суден вже пройшли гирлом Бистре і очікуватимуть на завантаження українським зерном, – Мінінфраструктури

Ще понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги.

16 торговельних суден уже пройшли каналом гирла Бистре і очікуватимуть на завантаження українським зерном.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Ще понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги, аби зайти саме в українські порти.

Всього на рейді румунського каналу перебуває 135 суден.

“За останні 4 доби вже 16 суден пройшли через гирло Бистре. Плануємо зберігати такий темп”, – заявив заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

За його словами, наразі пропускна здатність каналу та організація роботи на ньому дають можливість приймати лише 4 судна на добу при необхідності щонайменше 8 суден.

“Паралельно з цим ми ведемо переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал”, – сказав Васьков.

Очікується, що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та щомісячний експорт зернових наростять на 500 тис тонн.

Нагадаємо, прохід гирлом Бистре до українських Дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ») став можливим два дні тому завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний. До відкриття гирла судна змушені були використовувати єдиний транспортний шлях – канал Суліна, розташований на території Румунії.

На сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через Дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.

Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінної заміни морських портів. Зокрема, в червні наявними логістичними маршрутами вдалося експортувати орієнтовно 2,5 млн тонн продукції, водночас місячна потреба в експорті такої продукції становить 8 млн тонн.

Згідно з даними Всесвітньої продовольчої програми, Україна експортує лише 1 млн тонн зернових через блокаду морських портів. Це загроза для усього світу, адже минулого року щомісяця Україна експортувала 6 млн тонн та годувала 400 млн людей.