Українські експортери отримали безкоштовний/пільговий доступ на 33 міжнародні виставки, - МЗС

"Коли відвідувачі виставок бачать український прапор, вони підходять, цікавляться продукцією, запитують про Україну, про бізнес, як допомогти", - сказав Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ домовилося про безкоштовний і пільговий доступ українських експортерів на 33 міжнародні виставки.

Про це повідомили в пресслужбі МЗСУ.

За словами очільника міністерства Дмитра Кулеби, нині до України є великий інтерес у світі.

"Коли відвідувачі виставок бачать український прапор, вони підходять, цікавляться продукцією, запитують про Україну, про бізнес, як допомогти. Тому колективні стенди українських компаній будуть працювати ще ефективніше, ніж торік. Раджу нашим експортерам скористатися цим", - наголосив Кулеба.

Для того, щоб взяти участь у виставкових заходах, необхідно заповнити форму.

Нагадаємо, Австралія на рік скасувала мита на імпорт низки українських товарів.