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Із Росії вже пішли вшестеро більше компаній, ніж із ПАР за 20 років апартеїду, – Кулеба

Робота в РФ сьогодні пов’язана з репутаційними ризиками, які конвертуються у фінансові втрати.

Із Росії вже пішли вшестеро більше компаній, ніж із ПАР за 20 років апартеїду, – Кулеба
Фото: Макс Требухов

За 140 днів варварської агресії РФ проти України з російського ринку вийшли майже в шість разів більше іноземних компаній, аніж за 20 років апартеїду в ПАР.

Про це заявив на онлайн-брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба

Він зазначив, що за інформацією експертів Київської школи економіки, станом на початок цього тижня 1 157 компаній залишили російський ринок, 469 заявили про припинення інвестицій.

“Для порівняння: під час апартеїду в Південній Африці за понад 20 років з південноафриканського ринку вийшло лише близько 200 компаній. За 140 днів варварської агресії з Росії вийшло вже майже в шість разів більше”, – сказав Кулеба.

Міністр додав, що робота в Росії сьогодні пов’язана з репутаційними ризиками, які конвертуються у фінансові втрати, і вкотре закликав міжнародні компанії, які там залишаються, піти з російського ринку.

Нагадаємо, російський уряд вніс до Держдуми РФ законопроєкт про "спеціальні економічні заходи" при "контртерористичних й інших операціях" за межами Росії. Він передбачає зобов'язання бізнесу працювати на військові потреби.

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