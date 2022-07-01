Російський бізнес зобов'яжуть працювати на армію

Серед запропонованих заходів – "тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей і об’єктів" та понаднормова робота в "окремих організаціях".

Російський уряд вніс до Держдуми РФ законопроєкт про "спеціальні економічні заходи" при "контртерористичних й інших операціях" за межами Росії. Він передбачає зобов'язання бізнесу працювати на військові потреби.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наразі документ опублікований у базі нижньої палати парламенту РФ і підписаний прем’єром Михайлом Мішустіним. Він пропонує внести зміни до закону "Про оборону" і Трудового кодексу РФ.

"Для забезпечення проведення "операцій збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів за кордоном російський уряд може ухвалювати рішення про введення спеціальних заходів у сфері економіки", - йдеться в законопроєкті.

Серед запропонованих заходів – "тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей і об’єктів", "розбронювання матеріальних цінностей державного резерву", а також понаднормова робота в "окремих організаціях". Йдеться про переробки, роботу в нічний час, вихідні і святкові дні, а також про надання щорічних оплачуваних відпусток.

Законопроєкт також передбачає, що юридичні особи не мають права відмовлятися від укладання контрактів у рамках держзакупівель або держоборонзамовлення, якщо йдеться про товари для забезпечення проведення операцій за кордоном.

У поясненні зазначається, що в умовах війни в Україні "виникає короткострокова підвищена потреба ремонту озброєння і військової техніки". Тому, з огляду на санкції потрібно "тимчасово зосередити зусилля в деяких галузях".

Нагадаємо, минулої доби українська армія знищила близько 150 російських військових, чотири танки, один вертоліт і один корабель. З початку війни було ліквідовано близько 35 750 окупантів, 1 577 танків, 217 літаків, 186 гелікоптерів та іншу техніку. Також захисники України потопили 15 кораблів та катерів загарбників.