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Кулеба нагадав голові МЗС Ірану про порушення Росією Конвенції про статус Каспійського моря

З чиєї ініціативи відбулась розмова, не повідомляється.

Кулеба нагадав голові МЗС Ірану про порушення Росією Конвенції про статус Каспійського моря

Росія порушує Конвенцію про статус Каспійського моря, обстрілюючи Україну ракетами з цього регіону.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Розмовляв із МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який повідомив мені про останні контакти Ірану з Росією”, – написав Кулеба. 

Він додав, що міністри обмінялися думками з широкого кола двосторонніх питань.

Як раніше повідомлялось, російські бізнесмени, які відчули на собі вплив західних санкцій, їздять до Ірану переймати досвід життя цієї країни під санкціями США

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