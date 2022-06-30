Кулеба нагадав голові МЗС Ірану про порушення Росією Конвенції про статус Каспійського моря

З чиєї ініціативи відбулась розмова, не повідомляється.

Росія порушує Конвенцію про статус Каспійського моря, обстрілюючи Україну ракетами з цього регіону.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Розмовляв із МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який повідомив мені про останні контакти Ірану з Росією”, – написав Кулеба.

Він додав, що міністри обмінялися думками з широкого кола двосторонніх питань.

Як раніше повідомлялось, російські бізнесмени, які відчули на собі вплив західних санкцій, їздять до Ірану переймати досвід життя цієї країни під санкціями США.