Прошу зробити Ірпінь пілотним проєктом по відновленню українських міст, – мер Маркушин

Таким чином, за пів року Ірпінь можна буде відбудувати.

У Ірпені на Київщині зруйновані майже всі садочки та школи, середня вартість реконструкції одного з них складає 1 мільйон євро.

Про це мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів на пленарній сесії Комітету регіонів Європейського союзу.

“Близько 100 багатоквартирних будинків мають пошкодження даху і можуть бути відновлені протягом 3-4 місяців”, – зазначив Маркушин.

Він додав, що середня вартість реконструкції складає 300 тис. євро.

“Я прошу вас зробити Ірпінь пілотним проектом по відновленню українських міст”, – звернувся до Комітету Маркушин.

Він додав, що якщо кожне місто, представлене у Комітеті, допоможе відновити один об’єкт в Ірпені – уже через пів року в Україні буде на одне знищене місто менше.

Як раніше повідомлялось, з 15 червня облаштоване Укрзалізницею “Залізне містечко” в Ірпені на Київщині готове приймати мешканців, які втратили житло під час окупації російськими військами. Воно розташоване на вул. Центральній поряд з парком.