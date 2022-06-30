Окупанти розгорнули комплекси РЕБ поблизу української Волині та в Курській області РФ, - Генштаб

У прикордонних з Волинською областю районах білоруси застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Також РЕБ розгорнули неподалік населеного пункту Олешня Курської області. Українські військові зафіксували роботу комплексу поблизу с. Велика Олександрівка на Південнобузькому напрямку.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Тим часом українські захисники продовжують успішно відбивати ворожі атаки.

Так, на Харківському напрямку бійці придушили спробу штурмових дій росіян у напрямку Кочубеївка – Дементіївка. На Слов’янському штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка теж успішно відбили. Загарбники вели штурмові дії, щоб узяти під контроль Богородичне, та успіху не мали.

Українські військові зупинили наступ рашистів на напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод і змусили їх відійти.

Також не вдалися загарбникам спроби наступальних та штурмових дій на напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС (усі - Бахмутський напрям).

Щоправда, росіяни ведуть штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу і мають тут частковий успіх - утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Ситуація на інших напрямках, станом на 18.00 30 червня, така:

на Сіверському РФ продовжує утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також обстріляли з артилерії українські позиції та вели повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина.

РФ продовжує утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також обстріляли з артилерії українські позиції та вели повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. на Харківському рашисти завдали авіаударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по Харкову. Також окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка; вели повітряну розвідку "Орланом-10" поблизу Прудянки і Руської Лозової.

рашисти завдали авіаударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по Харкову. Також окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка; вели повітряну розвідку "Орланом-10" поблизу Прудянки і Руської Лозової. на Слов'янському загарбники здійснили обстріли в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.

загарбники здійснили обстріли в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна. на Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка. на Бахмутському окупанти завдали ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Також з артилерії обстріляли райони Білогорівки, Покровського, Клинового та Новолуганського.

окупанти завдали ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Також з артилерії обстріляли райони Білогорівки, Покровського, Клинового та Новолуганського. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках рашисти обстріляли українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали ракетного удару по околицях Авдіївки. Вели повітряну розвідку "Орланом-10".

рашисти обстріляли українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали ракетного удару по околицях Авдіївки. Вели повітряну розвідку "Орланом-10". на Південнобузькому загарбники продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Також тут вели повітряну розвідку.

загарбники продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Також тут вели повітряну розвідку. в акваторії Чорного моря в готовності перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, нині найскладніша ситуація склалася на Харківському, Лисичанському, Бахмутському напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ підтвердив втечу окупантів з острова Зміїний. Він також подякував конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова.