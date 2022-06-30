Росіяни піддають тортурам працівників Запорізької АЕС, щоб змусити їх осушити охолоджувальні басейни, - Енергоатом

Російські окупанти змушують працівників Запорізької атомної електростанції осушити охолоджувальні басейни.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"Щоб зняти із себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму, рашисти вдаються до силового примусу проти українських атомників. Зараз вони знущанням та тортурами змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та ДП "НАЕК "Енергоатом", - розповіли в компанії.

Рашисти також побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука. Чоловіка з численними тілесними ушкодженнями 29 червня доставили до лікарні Енергодара.

Нагадаємо, напередодні міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив що російські війська готують провокації на Запорізькій атомній електростанції. Вони збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території АЕС.

А МАГАТЕ від 29 червня вкотре втратило зв'язок з атомною електростанцією - не отримує дистанційно дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією.