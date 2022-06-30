Польща завершила спорудження загородження на кордоні з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє у Twitter Прикордонна служба Польщі.

#bariera🇵🇱🇧🇾

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy🇵🇱🇧🇾

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej 💪 pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

Зазначається, що будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні почалося 25 січня. Роботи закінчуються сьогодні.

“П’ять місяців інтенсивних робіт, контроль і прийом вівся будівельними інспекторами, прикордонниками. 186,25 км, 49 тонн сталі", – повідомляють польські прикордонники.

Нагадаємо, 19 червня білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні. Інцидент стався на ділянці Дубиче-Церкєвне. Того ж дня на територію Польщі з Білорусі намагався потрапити 21 нелегальний мігрант, серед яких зокрема громадяни Марокко, Сенегалу та Індії.

Восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. Таким чином країна бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі.

З весни 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагалися потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Унаслідок цього Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан, а Польща анонсувала будівництво фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю.