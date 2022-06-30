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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Захисний паркан має довжину 186,25 км.

Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Скріншот відео
Фото: Польська прикордонна служба у Twitter

Польща завершила спорудження загородження на кордоні з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє у Twitter Прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні почалося 25 січня. Роботи закінчуються сьогодні.

“П’ять місяців інтенсивних робіт, контроль і прийом вівся будівельними інспекторами, прикордонниками. 186,25 км, 49 тонн сталі", – повідомляють польські прикордонники.

Нагадаємо, 19 червня білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні. Інцидент стався на ділянці Дубиче-Церкєвне. Того ж дня на територію Польщі з Білорусі намагався потрапити 21 нелегальний мігрант, серед яких зокрема громадяни Марокко, Сенегалу та Індії.

Восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. Таким чином країна бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі.

З весни 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагалися потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Унаслідок цього Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан, а Польща анонсувала будівництво фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

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